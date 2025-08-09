Incidente feria

Otro incidente en Astro Feria Rosita 2025, mujer casi se sale volando del Himalaya*

La Astro Feria Rosita 2025 ha generado controversia debido a incidentes relacionados con la seguridad en los juegos mecánicos. Recientemente, una mujer casi sale volando de un juego llamado "Himalaya" debido a un posible fallo en los seguros. Esto ha generado dudas entre los visitantes sobre la seguridad de los juegos.

La noche de ayer martes, una mujer estuvo a punto de salir volando del Himalaya, un juego que gira de izquierda a derecha y viceversa a una gran velocidad, sin embargo, a pesar de los seguros con los que cuenta para no salir disparado, la mujer se aferró para que no se registrara una tragedia. Los turistas que planeaban ir a divertirse a los juegos mecánicos, ahora están dudando en ir, ya que no se han tomado cartas en el asunto, ni el alcalde Oscar Ríos, ni su equipo de protección civil, ha dado declaraciones al respecto.

Los altos costos de acceso a la feria y los juegos mecánicos que fallan son un problema adicional. Los juegos que fallan están caros y no vale la pena arriesgarse a sufrir un accidente.