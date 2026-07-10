Incertidumbre por el T-MEC mantiene inversiones en pausa

El contexto también abre nuevas oportunidades para Coahuila, ya que empresas asiáticas y estadounidenses buscan reubicar operaciones en México

La incertidumbre generada por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene entre ocho y diez proyectos de inversión en pausa en Coahuila, lo que representa alrededor de 6 mil millones de pesos y la posible generación de 2 mil 500 empleos, informó el secretario de Economía del estado, Luis Olivares Martínez.

Empresas aplazan decisiones de inversión

El funcionario explicó que, aunque no se han registrado cancelaciones de inversiones, diversas empresas han decidido posponer la definición de sus proyectos hasta conocer con mayor claridad las reglas que regirán el acuerdo comercial y la política arancelaria entre los tres países.

“Cancelaciones no; retrasos, sí. Hay empresas que dicen: ‘Déjame ver en qué acaba esto’ y han decidido esperar antes de definir sus proyectos de inversión”, señaló.

Olivares indicó que actualmente la Secretaría de Economía mantiene contacto permanente con entre 30 y 40 empresas que analizan instalarse en Coahuila, aunque varias de ellas han prolongado sus procesos de evaluación debido a la incertidumbre internacional.

“Siempre tenemos entre 30 y 40 empresas que no nos definen la continuidad de su evaluación. Algunas deciden instalarse aun con las incertidumbres y otras prefieren esperar”, comentó.

Pese a este escenario, aseguró que las operaciones industriales instaladas en la entidad se mantienen estables y continúan llegando compañías interesadas en conocer las condiciones que ofrece Coahuila para invertir.

Destacó que todas las semanas el estado recibe delegaciones empresariales de distintas partes del mundo, a quienes se les presentan las ventajas competitivas de la entidad y se les vincula con inversionistas que ya operan en Coahuila.

“No hay mejor carta de presentación que el éxito que han tenido otras empresas aquí, aun con los entornos de incertidumbre que existen a nivel mundial”, afirmó.

T-MEC abre oportunidades pese a la incertidumbre

Luis Olivares consideró que la permanencia del T-MEC brinda un panorama más favorable para la economía regional, aunque reconoció que las revisiones anuales del tratado seguirán generando cautela entre algunos inversionistas.

No obstante, señaló que el contexto también abre nuevas oportunidades para Coahuila, ya que empresas asiáticas y estadounidenses buscan reubicar operaciones en México para reducir el impacto de los aranceles aplicados a otros mercados.