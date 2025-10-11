Incertidumbre comercial afecta inversiones: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, señaló que la incertidumbre por aranceles y tratados internacionales afecta la inversión en el estado y el país

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que la incertidumbre derivada de factores comerciales internacionales, como los aranceles y las renegociaciones de tratados, ha afectado la toma de decisiones de inversión en el estado y en el país.

“Mucho está conectado con el tratado de libre comercio, que ojalá pronto puedan generar un poco más de certeza. Yo siento que la incertidumbre no ha ayudado. Por ejemplo, esta incertidumbre de los aranceles, de que si suben, que si bajan, no ayudó a que hubiera tanto movimiento como lo hubo”, explicó el mandatario estatal.

Jiménez Salinas detalló que esta situación influye directamente en la postura de las empresas, ya que sin un panorama claro, muchas optan por mantener cautela en torno a sus planes de expansión.

“Es natural que una empresa, si no ve el panorama claro, se mantenga en lo que queremos, en torno a sus inversiones. Entonces, yo pienso que en cuanto se dé certeza, va a tener que darle cuenta otro punto”, puntualizó.

El gobernador subrayó la necesidad de generar condiciones de estabilidad y certidumbre para incentivar la inversión, fortalecer la economía y garantizar el desarrollo industrial de Coahuila.

Empresarios locales coincidieron con esta postura, destacando que los cambios en políticas comerciales entre México y Estados Unidos han generado preocupación en el sector manufacturero.

Jorge García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en la región, comentó que muchas compañías se han visto obligadas a retrasar proyectos de ampliación o de contratación.

“Hay plantas que tenían planeado aumentar producción o abrir nuevas líneas, pero prefirieron esperar hasta conocer las reglas del juego. En materia de aranceles y acuerdos bilaterales, cualquier ajuste impacta directamente los costos de operación”, señaló.

Por su parte, la directora de Desarrollo Económico en la región Sureste, Laura Esquivel, resaltó que Coahuila mantiene ventajas competitivas pese al contexto internacional.

“Seguimos siendo un estado atractivo por nuestra ubicación, mano de obra calificada e infraestructura. Lo que buscamos es seguir generando confianza para que las empresas continúen apostando por Coahuila”, dijo.

El mandatario estatal reiteró que su administración continuará trabajando de la mano con el sector privado para ofrecer un entorno de confianza, estabilidad y certeza jurídica, factores que —dijo— son indispensables para mantener el crecimiento económico que ha caracterizado al estado.