Incentiva UTC innovación empresarial con incubadora de negocios

El rector, Sergio Guadarrama, destacó que uno de los principales objetivos de las universidades tecnológicas es fomentar la innovación en los jóvenes

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) impulsa la creación de proyectos con potencial de desarrollo industrial, tecnológico y agropecuario a través de su incubadora de negocios, espacio en el que estudiantes de distintas carreras transforman sus ideas en prototipos funcionales y soluciones aplicables al entorno productivo.

El rector de la institución, Sergio Guadarrama, destacó que uno de los principales objetivos de las universidades tecnológicas es fomentar la innovación en los jóvenes no solo desde el aula, sino también mediante experiencias prácticas que les permitan aplicar sus conocimientos y desarrollar proyectos con impacto social.

Explicó que la incubadora de negocios de la UTC funciona como una plataforma que acompaña a los estudiantes desde la etapa de planeación hasta la validación de sus proyectos, brindándoles asesoría técnica, tiempo curricular y apoyo académico.

“El reto no solo es decir que se impulsa la innovación, sino generar las condiciones para que los jóvenes tengan el espacio y el tiempo necesario para desarrollar sus ideas. La UTC está comprometida con abrir esas oportunidades”, comentó el rector.

Guadarrama señaló que los proyectos surgen de las materias integradoras, donde los alumnos, a partir del tercer o cuarto cuatrimestre, elaboran prototipos y soluciones tecnológicas aplicando lo aprendido en el aula y los laboratorios. Posteriormente, los más destacados reciben acompañamiento para su fortalecimiento en la incubadora.

Actualmente, la institución promueve proyectos en áreas como mecatrónica, tecnologías de la información y procesos industriales, los cuales buscan no solo mejorar procedimientos productivos, sino también generar un impacto positivo en la comunidad.

“El propósito es que las ideas no se queden solo en el aula, sino que se transformen en propuestas reales con valor social y económico”, subrayó Guadarrama, quien adelantó que varios proyectos de la UTC participarán próximamente en certámenes regionales de innovación.

Con este modelo, la Universidad Tecnológica de Coahuila consolida su papel como un centro formador de talento con visión emprendedora, conectando la educación técnica con las necesidades del sector industrial y agropecuario del estado.