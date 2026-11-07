Incendios provocados dañan contenedores de basura en Ramos Arizpe

El secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, informó que varios contenedores municipales han sido incendiados en repetidas ocasiones

Los incendios recurrentes en contenedores municipales destinados a residuos especiales han provocado daños a la infraestructura pública y complicado las labores de limpieza en distintas colonias de Ramos Arizpe, informó el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza.

El funcionario explicó que estos depósitos, utilizados para recolectar llantas, cacharros y otros objetos de gran volumen, han sido afectados en repetidas ocasiones por actos de vandalismo, lo que obliga a las cuadrillas municipales a realizar trabajos adicionales para retirar los materiales quemados y rehabilitar las instalaciones.

“Estos contenedores requieren atención constante, desde su limpieza y pintura hasta el retiro de los residuos. Cuando alguien les prende fuego, el trabajo prácticamente se triplica, porque también tenemos que limpiar todo lo que queda quemado alrededor y atender los daños ocasionados”, señaló.

Los puntos de recolección de residuos especiales se encuentran en colonias como Escorial, Mirador, Analco, Santos Saucedo y Blanca Esthela, donde los vecinos pueden depositar desechos que no forman parte del servicio habitual de recolección domiciliaria.

Tamez Garza indicó que, además del retiro periódico de residuos, el personal municipal debe atender la limpieza, pintura y conservación de los contenedores, tareas que se incrementan cuando se registran incendios y daños en las áreas donde están instalados.

Señaló que, por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se mantiene la supervisión de los servicios de limpieza y del equipo municipal, incluidos los camiones recolectores y los depósitos destinados a residuos especiales.

Ante la repetición de estos incidentes, el secretario pidió a los habitantes reportar a la Policía Municipal cualquier acto de vandalismo contra los contenedores, con el propósito de identificar a los responsables y permitir que las autoridades determinen las acciones legales correspondientes.

El funcionario advirtió que los daños a estos espacios representan una carga adicional para las cuadrillas de Servicios Primarios, al tener que destinar tiempo y recursos a reparaciones que podrían evitarse mediante el uso adecuado y la conservación de los depósitos.