Incendios forestales pegan menos en Coahuila que en otros estados

La CONAFOR reportó que Coahuila acumula 44 incendios forestales y apenas 566 hectáreas afectadas en lo que va del año, sin pérdida de árboles adultos

Coahuila se ubicó entre los cinco estados con menor superficie afectada por incendios forestales en México, al registrar 44 siniestros y únicamente 566.08 hectáreas dañadas durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

El reporte federal, con corte al mes de junio, coloca a la entidad en el quinto lugar nacional con menor superficie afectada por el fuego y en el décimo sitio con menor número de incendios forestales, además de reportar cero árboles adultos afectados, un indicador poco común en este tipo de emergencias.

Los resultados contrastan con los registrados en otras entidades del país, donde los incendios forestales han provocado daños de miles de hectáreas de vegetación y pérdidas importantes de masa forestal.

Para enfrentar la temporada de incendios, el Gobierno de Coahuila informó que este año destinó 50 millones de pesos para fortalecer las labores de prevención, detección y combate del fuego, mediante la adquisición de equipo especializado, capacitación y reforzamiento de las brigadas forestales.

Actualmente, la entidad dispone de 163 brigadistas especializados, integrados por personal temporal, brigadas rurales y elementos de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes mantienen vigilancia permanente en las principales zonas forestales.

A este estado de fuerza se suman dos helicópteros Bell 212, equipados para realizar descargas de agua y trasladar brigadistas, así como un avión utilizado para reconocimiento aéreo y movilización de personal, lo que permite atender con mayor rapidez incendios en zonas de difícil acceso.