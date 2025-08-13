Incendio en IMSS 7 se originó por un corto en una lampara

Un corto circuito en una lámpara causó un incendio en la clínica ubicada en Monclova, evacuando a pacientes y familiares sin reportar lesionados ni daños graves

Ante la gran movilización que se originó la madrugada de este martes en la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el reporte de un incendio en la segunda planta.

Se informo mediante un comunicado que los hechos se derivaron de un corto circuito en la balastra de una lampara.

Ante esto se activó el protocolo de la unidad interna de Protección Civil, donde comenzaron las manibras de combate al siniestro al tiempo de que se procedio a la evacuación de pacientes y familiares hacia el piso inferior por la presencia de humo. No se reportaron lesionados ni personas intoxicadas.

Una vez controlado el conato de incendio, las unidades de Protección Civil, cuerpos de rescate y personal de Conservación y Servicios Generales hicieron un recorrido en área sin detectar daño estructural, ni equipo médico afectado, solamente daños en una lámpara y un colchón.