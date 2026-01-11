Incendio en casa abandonada alerta a vecinos de Ramos Arizpe

Habitantes del sector indicaron que desde hace tiempo habían expresado su preocupación por el estado del inmueble, al considerarlo un foco de riesgo constante

Un incendio registrado la madrugada de este sábado, alrededor de las 2:00 horas, consumió basura acumulada en una casa abandonada de la colonia Cañadas del Mirador, en Ramos Arizpe, sin que se reportaran personas lesionadas, únicamente daños materiales.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Cañada Palo Blanco número 820, donde cuerpos de emergencia atendieron el reporte y lograron controlar el fuego antes de que se propagara a viviendas contiguas.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la vivienda era utilizada de manera irregular por Cipriano Castillo Martínez, de 43 años, quien acostumbraba permanecer en el sitio junto con otras personas.

Acumulación de basura habría facilitado el fuego

Vecinos señalaron que el inmueble presentaba acumulación excesiva de basura, lo que habría facilitado la rápida propagación del fuego, aunque el origen del incendio no fue determinado.

Vecinos ya habían advertido el riesgo

Habitantes del sector indicaron que desde hace tiempo habían expresado su preocupación por el estado del inmueble, al considerarlo un foco de riesgo constante, no solo por la acumulación de desechos, sino por conflictos frecuentes en la zona.

Señalaron además que la casa, presuntamente heredada tras el fallecimiento de los padres del ocupante, fue totalmente desmantelada y permanece en condiciones de abandono.

Llamado a reportar viviendas abandonadas

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar viviendas abandonadas con acumulación de basura, ya que representan un riesgo latente de incendios y otros incidentes que pueden afectar a las viviendas cercanas.