Incendio destruye hogar de familia en colonia Teresitas

Una familia perdió su patrimonio tras un incendio en su vivienda y solicita apoyo ciudadano para recuperar muebles y artículos básicos

Lo que durante 26 años construyó una familia con trabajo y esfuerzo desapareció en cuestión de minutos. El incendio registrado esta semana en una vivienda de la colonia Teresitas redujo a cenizas el patrimonio de cinco personas, quienes ahora solicitan el apoyo de la ciudadanía para poder comenzar de nuevo.

Alejandra Marcela Mata Villanueva relató que la familia tuvo que abandonar la vivienda y actualmente permanece en la casa de una de sus hijas, luego de perder prácticamente todas sus pertenencias.

Entre los daños se encuentran muebles, camas, colchones, ropa, electrodomésticos, el comedor, la estufa, el refrigerador, la lavadora, el horno de microondas y otros artículos que habían adquirido a lo largo de más de dos décadas.

Su esposo, Jesús Eduardo Cisneros de la Rosa, recordó que todo ocurrió mientras descansaba después de salir de trabajar del turno nocturno en una empresa de la región. Explicó que un fuerte estruendo lo despertó y al salir de la habitación descubrió que el área de lavandería ya estaba envuelta en llamas.

Su primera reacción fue despertar a sus dos hijos, de 21 y 14 años, y ponerlos a salvo. Posteriormente logró cerrar el suministro del tanque de gas para evitar una explosión mayor, mientras intentaban solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Aunque los tres lograron salir ilesos, el fuego avanzó rápidamente y en pocos minutos consumió gran parte de la vivienda.

La familia considera que el incendio pudo originarse por un corto circuito en la secadora, versión que también forma parte de las investigaciones realizadas por las autoridades.

Mientras buscan recuperarse de la pérdida, los afectados hicieron un llamado a quienes deseen apoyarlos con colchones, cobijas, muebles, electrodomésticos o cualquier artículo de primera necesidad, ya que prácticamente tendrán que reconstruir su hogar desde cero.

Quienes deseen brindar ayuda pueden acercarse directamente a la familia o ponerse en contacto con las autoridades municipales y cuerpos de auxilio que ya iniciaron gestiones para canalizar apoyos a los afectados.