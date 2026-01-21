Incendio de palapa en domicilio deja daños materiales

El siniestro generó la movilización de cuerpos de emergencia para controlar el fuego y evitar se propagara al resto de la vivienda, en Ramos Arizpe

Un incendio registrado la noche de este lunes en un domicilio de la colonia Del Valle, en Ramos Arizpe, dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en una palapa instalada en el patio trasero de una casa habitación, ubicada sobre la calle Río Mississippi, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia para controlar el fuego y evitar que se propagara al resto de la vivienda.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el propietario del inmueble señaló que desconoce cómo se originó el incendio, por lo que no fue posible determinar de inmediato la causa que lo provocó.

Tras las labores de control y enfriamiento, la situación quedó bajo control y no fue necesario evacuar a vecinos de la zona y las afectaciones se limitaron solo a daños materiales en la estructura de la palapa.