Incendio consume vivienda improvisada en Saltillo

El siniestro, originado presuntamente por un cortocircuito, se registró en una caja de tráiler adaptada como vivienda, en la colonia Los Cerritos

Este miércoles, un incendio se registró en una caja de tráiler adaptada como vivienda dentro de un predio baldío en la colonia Los Cerritos.

El siniestro, originado presuntamente por un cortocircuito, fue atendido por elementos del Cuerpo de Bomberos de la Estación 3, quienes acudieron al cruce del bulevar Fundadores y la calle Agua Grande para sofocar las llamas.

El fuego arrasó con muebles y pertenencias personales, mientras que el cableado almacenado en el lugar favoreció la rápida propagación.

El hombre que residía en la caja logró salir ileso. En tanto, otra caja utilizada como bodega no presentó daños.

Visiblemente afectado, el propietario de la vivienda improvisada relató que apenas tuvo tiempo de salir antes de que el humo cubriera por completo el interior.

“Escuché un tronido y cuando volteé ya estaba todo prendido. Alcancé a salir corriendo, pero todo lo que tenía se quedó adentro”, expresó.

El afectado comentó que lo perdido representaba años de esfuerzo. “Ahí tenía mis cosas, mi ropa, unos muebles viejitos y herramientas que me servían para el trabajo. Ahora no me quedó nada, más que lo que traigo puesto”, lamentó.

Algunos vecinos de la zona acudieron a ofrecerle apoyo inmediato.

“Gracias a Dios estoy vivo, porque las cosas se recuperan, pero la vida no”, añadió el hombre, quien señaló que buscará dónde resguardarse temporalmente.

Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la población a revisar las instalaciones eléctricas y evitar el almacenamiento de materiales inflamables para reducir el riesgo de incendios en viviendas improvisadas.