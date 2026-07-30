Incendio consume tres viviendas en Ramos Arizpe; hay un lesionado

Un hombre de 43 años sufrió quemaduras de primer y segundo grado al intentar sofocar el fuego que destruyó tres cuartos improvisados en la colonia El Mirador

Un incendio consumió por completo tres cuartos tipo tejabán en la colonia El Mirador, dejando como saldo un hombre con quemaduras de primer y segundo grado, quien se negó a ser trasladado a un hospital pese a las lesiones.

El director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez, informó que el siniestro ocurrió sobre la calle Prolongación, donde al arribo de los cuerpos de emergencia el fuego ya había comprometido toda la estructura de las viviendas improvisadas.

En el lugar fue atendido Alejandro Tovar Sandoval, de 43 años, quien se identificó como habitante del sitio. Durante la valoración médica presentó quemaduras de primer y segundo grado en la espalda y el brazo izquierdo.

Aunque el personal de emergencia le recomendó en repetidas ocasiones su traslado a un hospital, el hombre decidió permanecer en el lugar.

De acuerdo con el lesionado, momentos antes del incendio había tenido un conflicto con su hermana y otro hombre que habitan en uno de los tejabanes cercanos, quienes presuntamente lo amenazaron con incendiar la vivienda.

Relató que él y su pareja dormían cuando percibieron el humo y las llamas, y que al intentar sofocar el fuego sufrió las lesiones.

El reporte fue recibido inicialmente a través de uno de los grupos de seguridad, lo que permitió la movilización inmediata de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes lograron controlar el incendio y evitar que se propagara a otras áreas.

Vecinos del sector manifestaron su inconformidad debido a que el predio, ubicado en una zona de desnivel, acumula grandes cantidades de basura y señalaron que las personas que habitan los tejabanes acostumbran almacenar diversos desechos, situación que, aseguraron, representa un riesgo constante para la zona.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el origen del incendio y esclarecer si el fuego fue provocado, tomando en cuenta el señalamiento realizado por el hombre lesionado.