Incendio consume tráiler que transportaba velas en Los Chorros

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar y cerraron ambos sentidos ante el riesgo que representaban el fuego y el material combustible.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un accidente en la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 232, terminó en un incendio que consumió un tractocamión cargado con varias toneladas de veladora en vaso. El hecho provocó el cierre total de la vía y un fuerte congestionamiento vehicular que se prolongó por varias horas.

El conductor, identificado como Raúl Espinal Charles, de 62 años y originario de Salinas Victoria, Nuevo León, declaró que circulaba de sur a norte a exceso de velocidad y que desconocía el tramo carretero. Señaló que otro vehículo le quitó el derecho de paso, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad, se proyectara contra el talud y volcara, generándose el incendio de inmediato debido a la carga.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar y cerraron ambos sentidos ante el riesgo que representaban el fuego y el material combustible. Más tarde arribaron Bomberos de Arteaga y personal de Caminos y Puentes Federales, quienes trabajaron para sofocar las llamas y evitar que se extendieran, mientras largas filas de vehículos se formaban en la zona.

Tras controlar el siniestro, una empresa de grúas retiró los restos del tractocamión para permitir la reapertura parcial de la carretera. El conductor presentó lesiones menores y fue trasladado a un hospital para su valoración.