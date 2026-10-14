Incendio consume tejabán con tambos de presunto diésel

Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron el incendio de una estructura de lámina en el kilómetro 32 de la carretera Monterrey-Saltillo

Un incendio registrado en un establecimiento construido con láminas, donde se encontraban varios tambos de 200 litros aparentemente utilizados para almacenar diésel, movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe sobre la carretera Monterrey-Saltillo, sin que se reportaran personas lesionadas.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil municipal, informó que el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 32, en dirección a Saltillo, cerca del restaurante El Pariente, donde los equipos de emergencia encontraron una estructura tipo tejabán envuelta en llamas.

Bomberos encuentran tambos con aparente diésel en el inmueble

Durante la inspección inicial, los bomberos detectaron varios contenedores metálicos con capacidad de 200 litros en el interior del inmueble, cuyo contenido aparentaba ser combustible diésel, situación que requirió maniobras de sofocación para controlar el fuego.

El funcionario explicó que los elementos desplegaron líneas de ataque para combatir las llamas y evitar que el incendio continuara propagándose dentro del establecimiento.

Al momento de la intervención, no se encontraba ninguna persona responsable del negocio, por lo que los cuerpos de emergencia realizaron las labores de atención sin contar con información directa sobre las actividades que se desarrollaban en el inmueble.

No reportan lesionados; causas del incendio están por determinarse

Sánchez confirmó que no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

Las labores de los bomberos continuaban al momento del reporte de Protección Civil, mientras se trabajaba en el control del incendio y en la evaluación de las condiciones del establecimiento.

La naturaleza del material almacenado deberá corroborarse durante la revisión del lugar, al igual que las causas que originaron el fuego.