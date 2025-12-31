Incendio consume casa en Ramos Arizpe; sospechan fue provocado

El siniestro ocurrió la madrugada del martes en la vivienda ubicada en la colonia Manantiales del Valle, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio

Un incendio registrado durante la madrugada de este martes consumió una vivienda ubicada en la colonia Manantiales del Valle, en el municipio de Ramos Arizpe, sin que se reportaran personas lesionadas, informaron cuerpos de emergencia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana en un domicilio localizado en la calle Lago Salado número 2841, donde elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas contiguas.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la casa se encontraba sola al momento del incendio. Familiares y allegados de los propietarios señalaron a las autoridades que existe la sospecha de que uno de los hijos habría provocado el fuego, presuntamente derivado de conflictos familiares, versión que ya es analizada por las instancias correspondientes.

Tras controlar el incendio, los bomberos realizaron labores de enfriamiento y revisión de la estructura para descartar riesgos adicionales. Las autoridades no reportaron personas intoxicadas ni lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales considerables en el inmueble.

El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán el origen exacto del incendio y las posibles responsabilidades conforme avance la investigación.