Incendio consume caja de tráiler con carga de limón y piña

El siniestro en la unidad de carga pesada se registró la madrugada de este lunes en el municipio de Ramos Arizpe, sin que se reportaran lesionados

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes consumió la caja cerrada de un tráiler cargado con limón y piña en el kilómetro 39+600 del libramiento Nor-Poniente en Ramos Arizpe, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana cuando, de acuerdo con el conductor de la unidad, el fuego inició en las llantas delanteras de la caja, presuntamente debido a que las balatas de una de las ruedas quedaron pegadas.

El chofer, identificado como Jaime Iván Domínguez Camacho, de 28 años, y con domicilio en la colonia Real del Valle, en Colima, logró desenganchar el tractor, lo que evitó que sufriera daños.

La unidad pertenece a la empresa Transportes Río Logística.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros puntos.

Las autoridades confirmaron que, aunque la carga resultó afectada, no hubo personas heridas y se descartaron riesgos mayores para la circulación en la zona.