Incendio consume 4 tejabanes de Ramos Arizpe, Coahuila

Bomberos y habitantes controlaron las llamas del siniestro, reportan al menos dos familias damnificadas y no hay personas lesionadas.

Un incendio ocurrido este jueves al mediodía en el sector Urbivilla de Ramos Arizpe dejó como saldo cuatro tejabanes reducidos a cenizas y al menos dos familias damnificadas.

Pese a la magnitud del fuego, no se reportaron personas lesionadas, gracias a la intervención inmediata de los vecinos.

El habitante afectado Selvin Galindo relató que el fuego inició en un tejaban abandonado, donde presuntamente alguien encendió una fogata que se salió de control.

Las llamas alcanzaron en minutos las casas vecinas, construidas con madera y lámina.

🚨 #ÚLTIMAHORA: Nuestro corresponsal Christyan Estrada nos comparte imágenes #Envivo de un fuerte incendio en tejabanes de la colonia #Urbivilla, en #RamosArizpe. Autoridades y cuerpos de emergencia ya se encuentran en el lugar atendiendo la situación. pic.twitter.com/3I67X4IWHt — INFO7COAH (@info7coah) October 23, 2025

Por su parte, la vecina Paola Vanessa Sandoval Garza señaló que varios residentes corrieron con cubetas de agua y herramientas para evitar que el fuego se extendiera.

También cortaron líneas eléctricas para reducir el riesgo de un corto circuito. “Fue cuestión de segundos, todos ayudamos como pudimos”, comentó.

De acuerdo con la testigo Estrella Sánchez, el fuego se propagó con rapidez por la fuerza del viento y generó momentos de pánico en el vecindario. Sin embargo, todos los moradores lograron salir a tiempo.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, dirigidos por el teniente Francisco Vázquez, quienes sofocaron las llamas y confirmaron que no hubo heridos. Las pérdidas materiales fueron totales en cuatro viviendas.

Este siniestro ocurre por segunda ocasión en menos de un mes en el mismo sector. Los habitantes de Urbivilla piden a las autoridades reforzar la vigilancia y revisar las condiciones de seguridad en los tejabanes de la zona para prevenir nuevas tragedias.