Incautan casi 80 armas de fuego con las que amenazaron a mujeres

Autoridades explicaron que a partir de la denuncia de una mujer por maltrato o amenazas, se sigue un protocolo en el que se corrobora la información

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La Fiscalía General del Estado ha logrado decomisar, de septiembre del año pasado a la fecha, casi 80 armas en posesión de hombres agresores denunciados ante las autoridades, afirmó Katy Salinas Pérez, titular de la Fiscalía Especializada para proteger a las Mujeres y a la Niñez.

“De septiembre del año pasado a este año, hemos recuperado 74 armas de fuego en casa; estas armas de fuego han sido señaladas por las mujeres denunciantes como armas con las que el agresor las amenazaba en un contexto de violencia familiar”.

Salinas Pérez agregó que menos del 10 por ciento de estas armas están registradas.

Catean viviendas como medidas de protección ante denuncias de víctimas

Explicó que, a partir de la denuncia de una mujer por maltrato o amenazas, se sigue un protocolo en el que se corrobora la información y se solicita, en la mayoría de los casos, cateos o desalojos por parte del Ministerio Público como medidas de protección.

A través de ellos, se localizan las armas de fuego y se da vista a la Sedena y el Ministerio Público federal para corroborar si están registradas o pertenecen a elementos de seguridad pública.

“En algunos casos hay elementos (de policía) denunciados, hay un protocolo, cuando se denuncia a un elemento de la policía sea de la corporación que sea, inmediatamente se procede al desarme en coordinación con sus mandos”.

Dijo que del año pasado al actual, se han duplicado las detenciones de agresores cuando las víctimas llaman al 911, por medio de una estrategia que aglutina a todas las corporaciones, y que se ha reflejado en cerca de mil 800 detenciones en lo que va de este año