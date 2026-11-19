La obra de más de 700 millones de pesos convirtió 7.4 km en cuatro carriles con dos pasos superiores vehiculares y muro central de contención.

Este sábado 21 de noviembre, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, hará entrega oficial de la ampliación y modernización de la carretera Saltillo-Derramadero, también conocida como carretera a Zacatecas, luego de concluir los trabajos de uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes para la región Sureste del estado.

Fue el propio mandatario estatal quien confirmó la fecha de entrega durante una entrevista con medios de comunicación, donde señaló que con esta obra se cumple uno de los compromisos asumidos durante su campaña, particularmente con los habitantes de las comunidades rurales y los miles de trabajadores que diariamente se trasladan hacia el corredor industrial de Derramadero.

El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 7.4 kilómetros de carretera, convirtiéndola en una vialidad de cuatro carriles, dos por sentido, además de acotamientos y adecuaciones que permitirán mejorar la circulación de vehículos particulares, transporte público y unidades de carga.

Entre los trabajos más importantes destaca la construcción de dos pasos superiores vehiculares: uno a la altura del ejido La Angostura y otro en el sector conocido como Las Coloradas.

Ambas estructuras cuentan con adecuaciones para facilitar las incorporaciones y los retornos, atendiendo puntos que anteriormente representaban complicaciones para los automovilistas.

Asimismo, se incorporó un muro central de contención con estructuras de concreto, conocidas como ballenas, con la finalidad de evitar que los vehículos invadan los carriles de circulación contraria y disminuir el riesgo de accidentes frontales.

La modernización también incluyó adecuaciones en vialidades laterales, retornos, trabajos de drenaje y la sustitución y reubicación de infraestructura hidráulica, entre ella líneas de agua potable que interferían con la ampliación de la carretera.

Inversión superiro a $700 millones de pesos

En materia de recursos, el proyecto tuvo un presupuesto inicial anunciado de aproximadamente $600 millones de pesos, cantidad que posteriormente se incrementó a más de $700 millones de pesos, de acuerdo con los reportes sobre la obra.

La inversión permitió desarrollar los trabajos de ampliación y modernización de este importante tramo carretero, incluyendo la construcción de los pasos superiores vehiculares, adecuaciones hidráulicas, retornos, drenaje y otras intervenciones necesarias para mejorar las condiciones de circulación y seguridad.

Beneficiará a más de 30,000 personas diriamente

La importancia de esta obra radica en el volumen de usuarios que diariamente utilizan esta carretera para trasladarse desde Saltillo y las comunidades rurales hacia las empresas instaladas en Derramadero.

De acuerdo con las declaraciones del gobernador, alrededor de 30 mil personas utilizan diariamente esta conexión carretera, entre trabajadores, transportistas, usuarios del transporte público y automovilistas.

La ampliación permitirá mejorar la capacidad de circulación en uno de los principales accesos al corredor industrial de la región Sureste, reducir los conflictos viales y ofrecer mejores condiciones de seguridad para quienes transitan por esta zona.

Durante años, la modernización de este tramo fue una de las demandas de trabajadores, habitantes de ejidos y sectores productivos, debido al crecimiento industrial y al incremento del flujo vehicular.

Los trabajos fueron impulsados con recursos estatales provenientes del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), luego de que no se concretara el apoyo federal esperado para desarrollar el proyecto.

La obra entró en su etapa final

El pasado 11 de noviembre, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, informó que la modernización registraba un avance del 96 por ciento.

En ese momento, señaló que la infraestructura principal, incluidos los dos puentes vehiculares y sus pasos inferiores, se encontraba terminada, mientras que los trabajos pendientes estaban relacionados con señalización, aplicación de una capa adicional de asfalto, barreras de protección y colocación de una malla para reducir el deslumbramiento de los conductores.

Posteriormente, el gobernador confirmó ante medios de comunicación que la entrega de la carretera se realizará este sábado 21 de noviembre.

Con esta obra, el Gobierno de Coahuila busca fortalecer la conectividad de Saltillo con Derramadero, mejorar las condiciones de traslado de miles de trabajadores y responder a una de las necesidades de infraestructura más importantes para el crecimiento industrial y económico de la región Sureste.