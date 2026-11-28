El nuevo espacio permitirá atender más cirugías de distintas especialidades y agilizar los procedimientos quirúrgicos que permanecen pendientes.

Con una inversión de 13.5 millones de pesos, el Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación inauguró tres quirófanos en la Clínica del Magisterio de Saltillo, como parte de un proyecto para ampliar su capacidad hospitalaria y reducir los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas.

Jorge Bill Soto Almaguer, director del instituto, informó que los tres quirófanos cuentan con equipamiento nuevo y cumplen con la normativa sanitaria necesaria para realizar procedimientos correspondientes al segundo nivel de atención médica.

Las instalaciones permitirán efectuar cirugías generales, traumatológicas, ortopédicas y ginecológicas, disminuyendo la necesidad de trasladar pacientes a otras instituciones hospitalarias para este tipo de procedimientos.

El director reconoció que al inicio de su administración existía una lista de cirugías pendientes, cuyo rezago se ha atendido progresivamente mediante distintas estrategias de fortalecimiento hospitalario.

Aunque no precisó cuántos pacientes permanecen actualmente en espera de una intervención quirúrgica, señaló que la apertura de los tres quirófanos permitirá agilizar su atención.

Pendiente rehabilitación del área de terapia intensiva neonatal

Pese a la ampliación de la capacidad quirúrgica, la Clínica del Magisterio de Saltillo todavía mantiene pendiente la rehabilitación del área de terapia intensiva neonatal, necesaria para fortalecer los servicios de atención obstétrica.

Soto Almaguer explicó que estos trabajos formarán parte de una segunda etapa de modernización de las instalaciones hospitalarias.

Mientras se concreta esta intervención, la atención de partos continuará realizándose mediante convenios de subrogación con hospitales públicos y privados.

El director no precisó el monto de inversión requerido para esta segunda etapa ni la fecha en que podrían comenzar los trabajos.

Los procedimientos de tercer nivel, como las cirugías cardíacas y neurocirugías de mayor complejidad, también continuarán requiriendo atención hospitalaria especializada.

Amplían capacidad hospitalaria del magisterio

La inauguración de los tres quirófanos se suma a las intervenciones realizadas durante los últimos meses en la Clínica del Magisterio de Saltillo, entre ellas la instalación de una sala de hemodinamia, la remodelación del área de urgencias y la habilitación de un quirófano ambulatorio.

El instituto también ha contratado médicos especialistas para fortalecer la capacidad operativa de esta unidad, que funciona como centro de referencia para las clínicas del magisterio en las diferentes regiones de Coahuila.

Con la ampliación de sus servicios hospitalarios, el organismo busca incrementar el número de procedimientos realizados en sus propias instalaciones y reducir progresivamente la contratación de servicios médicos externos.