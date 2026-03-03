Inauguran techumbre en primaria Juan Enrique Pestalozzi

Según Julio Long, titular del ICIFED, la inversión en esta techumbre, que abarca 375 metros cuadrados, superó los 3.3 millones de pesos.

En una ceremonia significativa, la Escuela Primaria Juan Enrique Pestalozzi, ubicada en la colonia Ojo de Agua, recibió una nueva techumbre en el marco de su centésimo aniversario.

La obra, solicitada por los padres de familia, fue inaugurada por Gabriel Elizondo, coordinador de Mejora, y Javier Díaz, alcalde de Saltillo.

¿Por qué se suspendieron clases en el plantel?

Durante una entrevista, Elizondo destacó la importancia de priorizar la integridad física de los estudiantes, y anunció que las clases presenciales se suspendieron temporalmente mientras se llevó a cabo la construcción de la techumbre al interior del plantel.

Se tiene todos los cuidados, de hecho hasta se suspenden las clases, cuando se esta instalando la techumbre repestando los debidos protocolos y las clases se toman en linea,para que no recurramos a ningun problema

¿Cuánto se invirtió en la nueva techumbre?

El coordinador de Mejora afirmó que se continuará colaborando con las autoridades educativas para desarrollar proyectos de infraestructura en escuelas de educación básica, con el objetivo de dignificar la calidad educativa de la niñez coahuilense.