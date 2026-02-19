Inauguran segunda Clínica de la Salud Popular en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la clínica de Manantiales atenderá inicialmente a cerca de 12 mil personas y a sus familias

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe inauguró este miércoles la segunda Clínica de la Salud Popular en la colonia Manantiales, con la que se ampliará la red de atención médica gratuita para personas que no cuentan con seguridad social y se proyecta beneficiar, en una primera etapa, a más de 30 mil habitantes del municipio.

La nueva unidad se suma a la clínica abierta a finales de 2025 en la colonia Analco y forma parte de un esquema coordinado entre el Gobierno del Estado, el Sistema DIF y el Ayuntamiento.

De acuerdo con autoridades municipales, cada clínica podrá atender hasta 10 mil derechohabientes mediante una tarjeta que permite acceso a consulta médica general ilimitada, servicios de telemedicina, farmacia con más de 220 medicamentos del cuadro básico con hasta seis fármacos gratuitos por persona y estudios de laboratorio básicos, además de atención dental y examen de la vista con derecho a dos lentes gratuitos por año.

Durante el acto inaugural, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la clínica de Manantiales atenderá inicialmente a cerca de 12 mil personas y a sus familias, lo que representa alrededor de 36 mil beneficiarios potenciales en el sector. Señaló que el objetivo es reducir gastos por emergencias médicas y acercar servicios preventivos a colonias con alta demanda.

Por su parte, el secretario de Salud en Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, indicó que, además de la colonia Manantiales, al menos 21 colonias del municipio estarán dentro del área de cobertura de esta segunda clínica, fortaleciendo la capacidad de atención primaria en la zona urbana.

El coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que el proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población mediante servicios médicos accesibles y gratuitos, mientras que la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, subrayó que el modelo opera bajo un esquema de corresponsabilidad institucional y coordinación presupuestal.

En el evento se realizó la entrega simbólica de una llave de la clínica a una menor, como representación del acceso universal a la salud. También estuvieron presentes autoridades municipales, integrantes del Cabildo y vecinos del sector.

Las colonias que estarán dentro del radio de atención de la clínica de Manantiales incluyen, entre otras, Zona Centro, Fidel Velázquez, Año de Juárez, San Antonio, Jardín, Loma Linda, Nuevo Ramos, Villas de Santa María, Las Haciendas, Manantiales del Valle, Blanca Estela y Lomas del Valle.

El horario de servicio será de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas y sábados de 09:00 a 14:00 horas, sin atención en días festivos oficiales.

Vecinos de Manantiales respaldan nueva Clínica de la Salud Popular

Habitantes de distintas colonias del sector Manantiales manifestaron su respaldo a la segunda Clínica de la Salud Popular, al señalar que la nueva unidad médica representa una alternativa cercana y gratuita para familias que no cuentan con seguridad social y que anteriormente debían trasladarse a otros puntos del municipio o incluso fuera de él para recibir atención.

La clínica, ubicada en la plaza Pistaches de la colonia Manantiales, inició operaciones esta semana como parte de la ampliación de la red municipal de atención médica gratuita.

Vecinas y vecinos destacaron que el nuevo espacio facilitará el acceso a consultas generales, medicamentos, estudios básicos y servicios especializados, principalmente para niñas, niños, personas adultas mayores y familias con limitaciones económicas.

Imelda Salas de la Rosa indicó que antes se atendía en otra unidad médica y que ahora podrá acudir a un servicio más cercano a su domicilio; por su parte, Yessenia Arenas consideró que el beneficio será significativo para las familias del sector, al reducir tiempos de traslado y filas en otras instituciones.

Daisy Martínez señaló que el servicio permitirá ampliar la accesibilidad a la atención médica en la zona, mientras que Fabiola Zamarripa Torres subrayó que el impacto será principalmente económico, al disminuir gastos en consultas, estudios de laboratorio, medicamentos y lentes.

Las y los vecinos coincidieron en que la apertura de esta segunda clínica fortalece la infraestructura de salud en Ramos Arizpe y responde a una demanda constante de servicios médicos accesibles en colonias con alta concentración poblacional.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que el programa busca garantizar acceso real a servicios de salud para las familias que más lo requieren, y reiteró que las clínicas operarán como un respaldo permanente para la población sin seguridad social.