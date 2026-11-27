La propuesta busca brindar atención, orientación y acompañamiento a estudiantes que enfrenten situaciones de violencia o acoso en la Facultad de Jurisprudencia

La mañana de este jueves, en la explanada interna de la Facultad de Jurisprudencia, se llevó a cabo la presentación e inauguración de Punto Juris, un espacio impulsado por Muli Eris Viz que busca brindar atención, orientación y acompañamiento a estudiantes que enfrenten situaciones de violencia, acoso, hostigamiento o cualquier condición de vulnerabilidad dentro de la comunidad universitaria.

Durante la presentación, la alumna Ana Ramírez destacó la importancia de contar con un lugar donde las y los jóvenes puedan sentirse seguros, expresar sus inquietudes y recibir apoyo ante cualquier situación de maltrato.

Explicó que, aunque no todos los estudiantes están preparados para presentar una denuncia formal, pueden acercarse para recibir orientación y acompañamiento, sin que necesariamente tengan que iniciar un proceso de manera inmediata.

Por su parte, el director de la Facultad de Jurisprudencia, Óscar Nájera Davis, respaldó este tipo de iniciativas y señaló que es fundamental dejar de normalizar cualquier forma de maltrato dentro de las instituciones educativas, pues incluso hay personas que ejercen conductas agresivas sin reconocerlas como tales.

Con Punto Juris se busca fortalecer una cultura de respeto, prevención y atención, donde todas y todos los estudiantes cuenten con un espacio de confianza y respaldo dentro de su comunidad universitaria.