Inauguran planta GEMMSA en Saltillo con inversión de $600 mdp

El gobernador Manolo Jiménez destacó que Coahuila se consolida como destino industrial clave, gracias a seguridad, certidumbre y calidad de vida

Con una inversión superior a $600 millones de pesos en su primera etapa, Grupo GIASA inauguró este viernes la planta GEMMSA Estructuras Metálicas en Saltillo, proyecto que fortalecerá la capacidad industrial de la región Sureste y contribuirá a la generación de empleos especializados.

Durante la puesta en marcha de la nueva planta, el gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que, pese al entorno de incertidumbre económica que enfrentan el país y los mercados internacionales, Coahuila continúa consolidándose como uno de los principales destinos para la inversión industrial.

“Hoy reiteramos nuestro compromiso de trabajar con toda nuestra fuerza para que Coahuila siga teniendo las mejores condiciones de desarrollo. Trabajando en equipo hemos logrado que sea no solamente el mejor lugar para vivir en México, sino también el mejor lugar para invertir”, afirmó.

El mandatario destacó que la llegada de nuevos proyectos productivos obedece a factores como la seguridad, la estabilidad laboral, el Estado de Derecho, la disponibilidad de mano de obra calificada y la infraestructura con la que cuenta la entidad.

Recordó que recientemente Coahuila fue ubicado por el INEGI como la entidad con mayor satisfacción de vida del país, además de mantenerse entre los estados con mejores indicadores de seguridad, condiciones que, dijo, fortalecen la confianza de las empresas para ampliar sus operaciones.

Por su parte, el director general de Grupo GIASA, Humberto Elizalde Serrano, explicó que la decisión de instalar una de las plantas de estructuras metálicas más modernas del país en Saltillo respondió a las condiciones de seguridad y certidumbre que ofrece Coahuila para el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

El empresario señaló que la expansión permitirá incrementar la capacidad productiva de la compañía y consolidar el crecimiento de una empresa de origen coahuilense que continúa apostando por invertir en la entidad.

A la inauguración asistieron también el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez; la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Beatriz Fraustro Dávila; representantes del Ayuntamiento de Saltillo y directivos de Grupo GIASA.