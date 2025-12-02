Inauguran exposición 'Navidad Mexicana' en Palacio de Gobierno

La muestra reúne diseños elaborados en su mayoría por mujeres, los cuales fusionan artesanía, naturaleza y símbolos característicos de México

El patio central del Palacio de Gobierno se convirtió este lunes en una vitrina de color y tradiciones mexicanas con la inauguración de la exposición Navidad Mexicana, donde el Club de Jardinería de Coahuila presentó ocho pinos navideños decorados con elementos inspirados en la cultura mexicana.

¿Qué es la exposición Navidad Mexicana en Coahuila?

La muestra reúne diseños elaborados por integrantes del club, en su mayoría mujeres, quienes cada año preparan árboles temáticos que fusionan artesanía, naturaleza y símbolos característicos de México. Cada uno de los pinos exhibe un estilo propio, pero todos comparten el objetivo de enaltecer las costumbres navideñas a través de una expresión visual que conecta con la identidad nacional.

En esta edición, los pinos combinan flores, listones, figuras tradicionales y colores vibrantes que narran distintas expresiones de las tradiciones decembrinas mexicanas. Los detalles colocados en cada árbol hacen de esta exposición una experiencia visual que destaca por su creatividad y por la manera en que resignifica elementos clásicos de la temporada.

¿Hasta cuándo estará abierta y quiénes asistieron a la inauguración?

Durante la apertura estuvieron presentes Paola Rodríguez, directora honoraria de Inspira Coahuila, y la secretaria de Turismo estatal, Cristina Amezcua, quienes reconocieron el trabajo creativo del colectivo y su aportación al ambiente festivo en la capital. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 6 de enero y busca ofrecer un espacio de disfrute familiar para quienes recorren el centro histórico durante la temporada decembrina.

Además de resaltar la creatividad local, la muestra retoma el simbolismo del árbol navideño, una tradición que evolucionó desde antiguos ritos europeos hasta convertirse en un emblema de esperanza, renacimiento y unidad familiar. En México, este símbolo se ha enriquecido con artesanías y colores intensos, rasgo que se refleja en cada pieza expuesta por el Club de Jardinería de Coahuila.