Inauguran Expo Coahuila con inversión de más de 270 mdp

Otra de las instalaciones es el Wine Garden, distribuido en dos niveles y con terraza, que busca integrar la oferta gastronómica y vitivinícola de Coahuila

Una inversión pública superior a los 270 millones de pesos dio paso a la inauguración de Expo Coahuila, un nuevo complejo de espectáculos, exposiciones y actividades turísticas que abrió sus puertas en Saltillo con la expectativa de alcanzar una ocupación hotelera del 90 por ciento durante el fin de semana del Rodeo Saltillo 2026.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la apertura de las instalaciones, cuya primera gran prueba será recibir a miles de visitantes del 15 al 18 de octubre, durante cuatro jornadas de competencias de rodeo, conciertos, exposiciones ganaderas y actividades familiares.

El mandatario estatal anticipó que la llegada de turistas podría dejar una derrama económica de cientos de millones de pesos en hoteles, restaurantes, comercios y establecimientos de servicios, aunque se trata de una proyección que deberá contrastarse con los resultados al concluir el festival.

“Hoy en día ya está pronosticado para este fin de semana una ocupación hotelera aproximadamente del 90 por ciento. Hay hoteleros que me han dicho que tenían tres o cuatro años que no se veía un fenómeno de un fin de semana con esta ocupación”, expresó.

Jiménez Salinas explicó que el proyecto tiene dos propósitos: ofrecer a las familias coahuilenses un espacio recreativo con instalaciones modernas y atraer acontecimientos capaces de generar actividad económica durante distintas temporadas del año.

“Uno de los principales objetivos de este recinto es que cualquier familia coahuilense, de cualquier extracto social, pueda vivir una experiencia de primer mundo”, afirmó.

Como referencia del potencial de este tipo de infraestructura, el gobernador mencionó la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, donde la llegada de visitantes representa una importante fuente de ingresos para los negocios locales.

Un nuevo recinto para espectáculos y convenciones

Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila, explicó que la transformación de los antiguos terrenos de la feria requirió aproximadamente un año de planeación, análisis de modelos de entretenimiento y revisión de experiencias nacionales e internacionales.

El proyecto contempló recuperar y reorganizar las instalaciones para crear espacios que puedan utilizarse de manera independiente o conjunta, dependiendo del tipo de acontecimiento.

“Hace exactamente un año, el gobernador presentó este proyecto y hoy es una realidad”, señaló Flores González durante la inauguración.

El complejo incorpora el Distrito Vaquero, una calle comercial con locales que podrán funcionar como restaurantes, bares, establecimientos de venta o salas de exposición, de acuerdo con las necesidades de cada evento.

También cuenta con la Plaza de las Estrellas, identificada por una herradura monumental que conecta distintas áreas del recinto y que está concebida para rendir homenaje a personajes vinculados con la cultura vaquera, el rodeo, la música y otras tradiciones de Coahuila.

La Explanada 38 permitirá realizar montajes para concentraciones de miles de asistentes, mientras que el Domo Norte ofrecerá un espacio techado para espectáculos y actividades de diferentes formatos.

Otra de las instalaciones es el Wine Garden, distribuido en dos niveles y con terraza, que busca integrar la oferta gastronómica y vitivinícola de Coahuila a los eventos que se desarrollen en el complejo.

Flores González detalló que también se renovaron accesos, sistemas de lectura electrónica de boletos, luminarias, pavimentación, drenaje y servicios sanitarios, con la intención de facilitar el ingreso y la circulación de visitantes.

La apuesta, explicó, es que Expo Coahuila no dependa exclusivamente del festival anual, sino que pueda recibir conciertos, exposiciones, encuentros empresariales y otras actividades durante el resto del año.

Buscan atraer visitantes de México y del extranjero

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, recordó que el Rodeo Saltillo nació hace siete años, durante la administración municipal de Manolo Jiménez, y consideró que las nuevas instalaciones permitirán ampliar la capacidad de convocatoria del festival.

El edil destacó que la séptima edición reunirá competencias nacionales e internacionales, espectáculos musicales y exposiciones ganaderas, además de recibir a visitantes procedentes de otras entidades y del extranjero.

“Año con año, esta gran fiesta vaquera crece y se consolida, llevando nuestras tradiciones cada vez más lejos y fortaleciendo el orgullo de nuestras raíces”, expresó Díaz González.

El alcalde señaló que la intención es aprovechar la nueva infraestructura para atraer otros eventos internacionales a Saltillo, como parte de una estrategia que permita incrementar la llegada de turistas y ampliar la oferta de entretenimiento de la ciudad.

En este sentido, destacó la realización reciente de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, como ejemplo de los acontecimientos deportivos internacionales que la capital coahuilense busca seguir recibiendo.

Turismo federal destaca potencial económico

La inauguración contó con la presencia de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, quien destacó que la creación de espacios para grandes acontecimientos puede motivar viajes específicamente para asistir a conciertos, festivales y experiencias de entretenimiento.

La funcionaria recordó que durante encuentros nacionales de promoción turística conoció la oferta de Coahuila, particularmente sus Pueblos Mágicos, nuevas rutas, gastronomía, vinos y festivales regionales.

Rodríguez Zamora señaló que el nuevo recinto puede generar oportunidades para comercios, emprendedores, restaurantes, productores de vino y prestadores de servicios, al convertir los acontecimientos culturales y deportivos en motivos de visita a Saltillo.

También destacó que disponer de fechas y actividades consolidadas permite a los turistas planear sus viajes con anticipación, lo que puede favorecer la demanda de hospedaje y otros servicios.

Cuatro días de rodeo, música y actividad ganadera

El Rodeo Saltillo 2026 será el primer gran evento de Expo Coahuila y contempla competencias en la Arena Ocho Segundos, donde participarán exponentes de distintas disciplinas de rodeo.

La programación incluye la Convención Nacional Ganadera, la Expo Gan Coahuila y la Exposición Nacional Angus, con productores y ejemplares de ganado procedentes de diferentes regiones del país.

La oferta gastronómica tendrá como uno de sus principales espacios la zona Smoke & Grill, dedicada a la cocina a las brasas y las tradiciones culinarias del norte de México.

En el apartado musical están anunciados Pesado, La Casetera, Julión Álvarez, Costumbre, Banda El Recodo, Sólido, Brett Young y Heartland, con presentaciones distribuidas a lo largo de los cuatro días del festival.

Además de las competencias y conciertos, se contemplan espacios de convivencia y actividades dirigidas a las familias.

El reto será mantener actividad durante todo el año

Aunque el Rodeo Saltillo representa el arranque de operaciones de Expo Coahuila, el objetivo anunciado por las autoridades es consolidar una agenda de eventos que permita aprovechar las instalaciones de manera permanente.

La inversión superior a 270 millones de pesos busca ampliar la infraestructura disponible para espectáculos, convenciones, exposiciones comerciales y encuentros especializados, actividades que podrían atraer visitantes fuera de las temporadas vacacionales.

Por ahora, la ocupación hotelera del 90 por ciento y la derrama económica de cientos de millones de pesos corresponden a estimaciones oficiales para el fin de semana inaugural. Los resultados del Rodeo Saltillo 2026 y la programación que consiga atraer el nuevo recinto en los próximos meses permitirán medir el alcance económico y turístico de una de las principales inversiones estatales en infraestructura para eventos en la capital de Coahuila.