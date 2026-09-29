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Inauguran espacio dedicado al desarrollo de niños en Parras

Por: Antonio Herrera

28 Septiembre 2026, 20:17

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Para habilitar el centro, el municipio realizó trabajos de rehabilitación que incluyeron pintura, albañilería, instalación de pisos y reparaciones eléctricas

Inauguran espacio dedicado al desarrollo de niños en Parras

Parras cuenta ahora con un nuevo espacio para atender a niñas y niños durante sus primeros años de vida, con la puesta en operación del Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) número 31. El inmueble ofrecerá servicios de alimentación, acompañamiento pedagógico y actividades enfocadas en el desarrollo integral y socioemocional de la niñez.

Municipio rehabilitó el inmueble para habilitar el centro

La apertura fue posible mediante la coordinación entre el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Parras. Para habilitar el centro, el municipio realizó trabajos de rehabilitación que incluyeron pintura, albañilería, instalación de pisos y reparaciones eléctricas e hidráulicas, además de la colocación de un tinaco y un tanque estacionario.

El nuevo CCAPI se ubica en la colonia Valle de Parras y forma parte de la estrategia estatal Impulso Educativo.

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Coahuila amplía atención a la primera infancia

Durante 2026 también se han abierto centros similares en Castaños, Múzquiz, Ocampo y Matamoros, con los que se busca ampliar la atención a la primera infancia y beneficiar diariamente a más de un centenar de niñas y niños en distintas regiones de Coahuila.

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