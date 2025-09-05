Inauguran en Saltillo empresa AH MANF con inversión de 10 mdd

El nuevo complejo industrial generará alrededor de 250 empleos directos, fortaleciendo la vocación metalmecánica de la región sureste de Coahuila

Con una inversión de 10 millones de dólares (205 millones de pesos), fue inaugurada este jueves la empresa AH MANF en el Parque Industrial La Aurora de Saltillo, la cual está dedicada al corte, plasma, corte láser y doblado de componentes metálicos.

El nuevo complejo industrial generará alrededor de 250 empleos directos, fortaleciendo la vocación metalmecánica de la región sureste de Coahuila.

La planta fabricará piezas y manufactura de partes metálicas, con el objetivo de atender tanto el mercado nacional como el internacional.

Durante la ceremonia de inauguración participaron el secretario de Economía del Estado, Luis E. Olivares Martínez en representación del gobernador del estado Manolo Jiménez Salinas, y el director de Fomento Económico del Municipio de Saltillo, Enrique Garza Naranjo, en representación del alcalde Javier Díaz González, junto con representantes de la iniciativa privada como la Canacintra Sureste y ProCoahuila.

La empresa, constituida en 2024 y de capital 100% mexicano, destacó que cuenta con un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector metalmecánico.

Según sus directivos, esta experiencia se refleja en la calidad de sus procesos, la eficiencia en tiempos de entrega y la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente.

La inauguración incluyó el corte de listón y un recorrido por las instalaciones, encabezado por Jorge Alejandro Sánchez Garza, CEO de AH MANF, y Youssef Esqueda López, director de operaciones, quienes subrayaron que este nuevo proyecto responde a la creciente demanda de soluciones innovadoras para la industria de la manufactura.