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Inauguran el primer centro municipal de autismo en Saltillo

Por: Antonio Herrera

29 Marzo 2026, 19:04

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El nuevo espacio cuenta con áreas especializadas para brindar atención integral, con el objetivo de favorecer el desarrollo y la inclusión de niñas y niños.

Inauguran el primer centro municipal de autismo en Saltillo

Autoridades municipales de Saltillo inauguraron el primer Centro Municipal de Autismo, denominado “TEAcompaño con Amor”, un espacio diseñado para ofrecer diagnóstico, terapias y acompañamiento a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias.

Proyecto impulsado por sociedad y gobierno

El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF, Luly López Naranjo, encabezaron la apertura, destacando que este proyecto fue posible gracias a la colaboración entre sociedad civil y gobierno. Además, anunciaron la futura ampliación del centro para aumentar la capacidad de atención ante la alta demanda existente.

El nuevo espacio cuenta con áreas especializadas y personal capacitado para brindar atención integral, con el objetivo de favorecer el desarrollo y la inclusión de niñas y niños.

Buscan fortalecer apoyo a familias

Autoridades subrayaron que esta iniciativa busca fortalecer el apoyo a las familias y garantizar mejores oportunidades para este sector de la población.

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