Inauguran centro para atender a la primera infancia en Parras

El nuevo CCAPI brindará alimentación, cuidado, estimulación temprana y apoyo socioemocional a niñas y niños de la colonia Valle de Parras

Un nuevo espacio dedicado al desarrollo integral de niñas y niños fue puesto en marcha en Parras de la Fuente con la inauguración del Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) número 31 en Coahuila.

El inmueble, ubicado en la colonia Valle de Parras, brindará atención enfocada en la alimentación, el cuidado, la estimulación temprana y el desarrollo socioemocional de la niñez durante sus primeros años de vida.

Durante la ceremonia de inauguración, autoridades estatales y municipales destacaron la importancia de fortalecer la atención a la primera infancia, al considerar que esta etapa es fundamental para sentar las bases del desarrollo educativo y personal de las nuevas generaciones.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, reconoció la coordinación con el Ayuntamiento de Parras para concretar este proyecto, mientras que el alcalde Fernando Orozco Lara señaló que invertir en la niñez representa apostar por el futuro del municipio.

Por su parte, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, explicó que el nuevo centro forma parte de la estrategia estatal Impulso Educativo, mediante la cual se busca ampliar las oportunidades de aprendizaje y acompañamiento desde las primeras etapas de formación.

Para convertir el inmueble en este nuevo espacio de atención, el Gobierno Municipal realizó diversos trabajos de rehabilitación, entre ellos labores de pintura, albañilería, instalación de pisos y reparaciones en las instalaciones eléctricas e hidráulicas.

Además, se colocó un tinaco con capacidad de mil 100 litros y un tanque estacionario, con el objetivo de mejorar las condiciones de operación del recinto.

Con la apertura de este CCAPI, Parras se suma a los municipios que durante 2026 han incorporado nuevos espacios de atención a la primera infancia, fortaleciendo los servicios dirigidos a niñas y niños en diferentes puntos de Coahuila.