Inauguran bulevar Camino del Real con inversión de $21 mdp

La vialidad, localizada entre la carretera a Los Pinos y la colonia Parajes del Valle, busca optimizar la movilidad en la zona poniente

Con una inversión superior a los $21 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la inauguración del bulevar Camino del Real, una obra estratégica que busca mejorar la movilidad en una de las zonas de mayor crecimiento urbano del municipio.

La vialidad, ubicada entre la carretera a Los Pinos y la colonia Parajes del Valle, fue rehabilitada para ampliar su capacidad y ofrecer una conexión más eficiente entre distintos sectores habitacionales, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y aliviar la carga vehicular en el poniente de Ramos Arizpe.

La obra incluyó la colocación de más de 12,500 metros cuadrados de carpeta asfáltica, construcción de un vado y un puente de concreto, instalación de camellón central, cordón cuneta y alumbrado público, además de la ampliación a cuatro carriles en tramos clave.

Autoridades señalaron que esta infraestructura responde al crecimiento acelerado de colonias como Real del Valle y Parajes del Valle, donde la demanda de movilidad se ha incrementado en los últimos años.

El evento de inauguración contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, entre ellas el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, así como representantes del sector empresarial y de obra pública.

Con la apertura del Camino del Real, el Gobierno del Estado y el municipio buscan fortalecer la conectividad urbana y atender uno de los principales puntos de presión vehicular en Ramos Arizpe.