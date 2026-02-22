Inaugura Sheinbaum construcción de Hospital Regional en Saltillo

El hospital contará con nueve quirófanos, 18 sillones de hemodiálisis, 10 de diálisis ambulatoria y seis espacios para quimioterapia

Saltillo contará con un Hospital Regional de Especialidades del IMSS con 560 camas, 49 especialidades médicas y más de dos mil trabajadores de la salud, tras el arranque formal de la obra encabezado este sábado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El nuevo complejo hospitalario está proyectado para atender a 2.5 millones de derechohabientes y será uno de los hospitales más grandes en operación dentro del sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social en el país.

De las 560 camas anunciadas, 260 serán de hospitalización y 300 estarán destinadas a servicios como urgencias, terapia intensiva, neonatología, pediatría y atención para adultos.

El hospital contará con nueve quirófanos, 18 sillones de hemodiálisis, 10 de diálisis ambulatoria y seis espacios para quimioterapia, además de una sala de hemodinamia para atención de infartos.

También se contemplan áreas especializadas como clínica de heridas, estomas, pie diabético y clínica del dolor, junto con equipamiento de diagnóstico que incluirá tomógrafos, mastógrafos, resonancia magnética, rayos X y ultrasonido.

El personal proyectado para la operación del hospital asciende a 2 mil 63 trabajadores, entre médicos, enfermeras, personal paramédico y administrativo.

Durante el acto, se informó que la construcción estará a cargo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Paralelamente, se anunció la conclusión de dos Unidades de Medicina Familiar en los sectores Cortijo y Santa Bárbara, así como la integración de hospitales en San Buenaventura y Matamoros al sistema del IMSS.

En el mismo evento, la presidenta adelantó que supervisará los avances del proyecto ferroviario Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará con Monterrey y la Ciudad de México antes de finalizar el sexenio.

La construcción del hospital responde a una demanda histórica en la región sureste, donde el IMSS concentra alrededor del 70 por ciento de la población afiliada en la entidad, una de las proporciones más altas del país.