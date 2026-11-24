En el Parque Industrial Alianza de Saltillo, Yokohama inauguró su primera fase, arrancó la segunda y proyectó mil 500 empleos en ambas etapas.

Con una inversión de 110 millones de dólares, la empresa japonesa productora de llantas Yokohama anunció una ampliación en su complejo de Derramadero en Saltillo.

Masataka Yamaishi, presidente y director general global de Yokohama, destacó que la inversión se da en un evento en donde la empresa inauguró la primera fase de su primera planta que inició construcción en 2024, y al mismo tiempo arrancan la segunda fase.

Expansión hacia maquinaria pesada y proyección a 2028

Ubicada dentro del Parque Industrial Alianza, la empresa ya empezó a atender a las armadoras de la región, y para el 2028 ampliarán su oferta hacia aquellas industrias que producen maquinaria pesada para el sector de minería, construcción y agricultura, con una inversión de alrededor de 504 millones de dólares.

En el evento, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, resaltó que el complejo de Yokohama empleará a mil 500 personas en las dos fases.

El funcionario refirió que este corredor industrial de Saltillo prácticamente produce todos los componentes del sector automotriz.

El evento contó con dos ceremonias: la de la inauguración de la primera planta y la de la revelación de una maqueta en 3D de lo que será la segunda fase, que quedará lista hacia el 2028.

Confianza del sector privado y liderazgo automotriz

El secretario de Economía del estado, Luis Olivares, aseguró que este tipo de inversiones representan la confianza que el sector privado internacional tiene en el estado y el prestigio que ha ganado Coahuila en los últimos años para el sector automotriz, especialmente.