Inaugura el Club Rotario puente en Ramos Arizpe

La obra, impulsada por el Club Rotario de Ramos Arizpe, busca fortalecer la conectividad y simboliza la colaboración entre sociedad organizada y gobierno

Con la presencia de representantes de Rotary International, autoridades municipales y miembros del Club Rotario de Ramos Arizpe, fue inaugurado el Puente Rotario, una obra que busca fortalecer la conectividad y simboliza la colaboración entre sociedad organizada y gobierno.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Club Rotario, ubicadas en la calle del Valle, y contó con la participación de Francesco Arezzo, presidente de Rotary International 2025-2026; Salvador Rizzo, director de Rotary International para la Zona 25-A; y Martín Aranda, gobernador del Distrito 4110, además del alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Durante la ceremonia, Ernesto García Zertuche, presidente del Club Rotario de Ramos Arizpe, dio la bienvenida a los asistentes, seguido de la intervención de Tomás Gutiérrez Morales, socio fundador del organismo, quien hizo un recuento histórico del impacto del club en el municipio desde su fundación en 1980.

Recordó que el crecimiento industrial y poblacional de Ramos Arizpe motivó a empresarios y profesionistas a organizarse, dando origen a un club que ha impulsado obras como la adquisición del primer camión recolector de basura, la construcción de un albergue para pacientes foráneos, la instalación de equipo de bomberos, así como proyectos educativos y sociales, entre ellos una escuela de equinoterapia que actualmente atiende a más de 100 alumnos.

En su mensaje, Martín Aranda, gobernador rotario del Distrito 4110, destacó que la obra inaugurada representa más que infraestructura, al señalar que “es un puente que une comunidades y fortalece la relación entre Ramos Arizpe y Saltillo”.

Por su parte, Francesco Arezzo, presidente de Rotary International, participó como invitado principal en el evento, en el que se resaltó el alcance global de la organización y su enfoque en el servicio comunitario.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la importancia de la colaboración entre autoridades y sociedad civil organizada, al afirmar que este tipo de alianzas permiten ampliar el impacto de las acciones en beneficio de la población.

“Cuando sociedad y gobierno trabajan en conjunto, los resultados se traducen en bienestar para la comunidad”, señaló.

El evento concluyó con el corte de listón inaugural del puente, en el que participaron las autoridades y representantes del organismo, marcando la apertura oficial de esta obra impulsada bajo una visión de servicio y responsabilidad social.