IMSS Torreón supera 120 cirugías de columna con mínima invasión

Especialistas señalan que la reducción de la invasión favorece una recuperación más rápida y permite que algunos pacientes sean dados de alta el mismo día

Más de 120 cirugías de columna mediante procedimientos de mínima invasión fueron realizadas en el Hospital General de Zona No. 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, como parte de una estrategia para reducir los tiempos de recuperación de pacientes con padecimientos que afectan su movilidad y capacidad laboral.

José Raúl Mendoza Díaz, especialista en Traumatología y Ortopedia del IMSS, explicó que la estrategia surgió al identificar los problemas de columna entre las causas que prolongaban las incapacidades laborales, por lo que se incorporó tecnología para realizar cirugías endoscópicas y jornadas quirúrgicas durante fines de semana.

Los procedimientos contabilizados se realizaron entre mayo del año pasado y mayo de 2026 en pacientes derechohabientes de la Región Laguna. La técnica utiliza instrumentos de entre 8 y 20 milímetros, lo que permite intervenir con menor afectación de tejidos y preservar en mayor medida la anatomía del paciente.

De acuerdo con el especialista, la reducción de la invasión quirúrgica favorece una recuperación más rápida y permite que algunos pacientes puedan abandonar el hospital el mismo día o al día siguiente de la intervención, dependiendo de su condición clínica.

Entre los casos atendidos se encuentra Agapito García, de 60 años, quien presentó un problema de columna que le impedía continuar trabajando. Después de la cirugía señaló que recuperó progresivamente su movilidad y que una semana después ya podía caminar.

Otro de los pacientes, Félix López, de 46 años y trabajador de la construcción, comenzó con adormecimiento de una pierna y dolor de columna en noviembre de 2025.

Fue intervenido el pasado 29 de mayo mediante un procedimiento de aproximadamente dos horas y recibió el alta hospitalaria ese mismo día.

Alfredo Carranza, de 50 años, también fue sometido a cirugía después de que dos hernias que padecía desde años atrás evolucionaron hasta ocasionarle dificultades para levantarse de la cama y dolor intenso. Tras el procedimiento, fue egresado al día siguiente y reportó una disminución de las molestias que afectaban sus piernas.

El IMSS señaló que la aplicación de estas técnicas busca reducir las limitaciones asociadas con enfermedades de columna, acelerar la recuperación y facilitar que los pacientes puedan retomar sus actividades cotidianas y laborales.