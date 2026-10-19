IMSS reclama a AHMSA 32.8 millones por cuotas y sanciones

La documentación identifica los créditos fiscales con los números 262065026 y 268065026, ambos correspondientes al periodo de julio de 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reclamó ante el juzgado que lleva el concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) el pago de 32 millones 842 mil 709 pesos con 62 centavos por cuotas obrero-patronales pendientes y sanciones fiscales correspondientes a julio de 2026.

La petición busca que la autoridad judicial requiera al síndico de la siderúrgica para que cubra los créditos fiscales determinados por el organismo.

El reclamo quedó formalizado mediante el oficio 0955034A12/2026, fechado el 7 de octubre de 2026, dentro del expediente de concurso mercantil 19/2023-I, correspondiente a Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.

El documento fue presentado por Estela Marciano Pérez, apoderada legal del IMSS, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción en todo el país. La representante del organismo solicitó que se incorporen los adeudos fiscales al procedimiento y se requiera al síndico para atender las obligaciones reclamadas.

El oficio fue elaborado por la estructura jurídica del instituto, a través de la Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos, la Coordinación de Asuntos Contenciosos, la División de Asuntos Civiles y el Área de Procedimientos Especiales.

IMSS desglosa cuotas, recargos y multas de AHMSA

El monto reclamado por el IMSS se sustenta en una cédula de liquidación certificada por la Subdelegación Monclova. El documento comprende obligaciones relacionadas con los seguros de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, riesgos de trabajo, así como guarderías y prestaciones sociales.

Del total exigido, 23 millones 117 mil 272 pesos con 92 centavos corresponden a cuotas obrero-patronales omitidas. A esa cantidad se suman 478 mil 527 pesos con 54 centavos por recargos y otros nueve millones 246 mil 909 pesos con 16 centavos por multas.

La documentación identifica los créditos fiscales con los números 262065026 y 268065026, ambos correspondientes al periodo de julio de 2026.

La cédula de liquidación fue emitida el 31 de agosto de ese año por la Subdelegación Monclova del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La certificación de los documentos anexos se expidió el 23 de septiembre de 2026 y lleva el nombre de Luis Enrique Martínez Cedillo, titular de la Subdelegación Monclova, adscrita al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Coahuila del IMSS.

Solicitan al síndico atender los créditos fiscales

En su promoción judicial, el instituto invocó los artículos 69 y 124 de la Ley de Concursos Mercantiles para sustentar su petición.

El organismo solicitó que se tengan por presentados los créditos fiscales y que se requiera al síndico para efectuar el pago correspondiente.

La reclamación se incorpora al procedimiento judicial que enfrenta AHMSA, empresa que fue sometida a concurso mercantil y posteriormente declarada en quiebra.

En este contexto, el IMSS busca que se atiendan las obligaciones fiscales que atribuye a la siderúrgica por las cuotas no cubiertas y las sanciones aplicadas.

El documento electrónico contiene una firma de Eder Flores Corona, de acuerdo con la evidencia criptográfica integrada al expediente digital del Poder Judicial de la Federación. La fecha de firma electrónica es el 14 de octubre de 2026, mientras que el escrito identifica a Estela Marciano Pérez como la apoderada legal que compareció en representación del IMSS.

La promoción no demuestra que el juzgado haya emitido una orden de pago ni que AHMSA o su síndico hayan liquidado el adeudo.

El alcance del documento consiste en formalizar la solicitud del instituto para que la autoridad judicial requiera el cumplimiento de los créditos fiscales reclamados.