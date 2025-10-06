IMSS realiza segunda procuración multiorgánica anual en Saltillo

Durante el procedimiento se lograron procurar dos riñones y dos córneas, los cuales serán utilizados para trasplantes a pacientes en espera

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó este fin de semana la segunda procuración multiorgánica del año en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Saltillo, con la cual se beneficiará la calidad de vida de cuatro pacientes que recibirán órganos y tejidos donados.

De acuerdo con el coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante, Hugo Mendoza Sosa, la procuración fue posible gracias a la generosidad de los hijos de una paciente de 55 años diagnosticada con muerte cerebral, quienes autorizaron la donación.

Durante el procedimiento se lograron procurar dos riñones y dos córneas, los cuales serán utilizados para trasplantes a pacientes en espera.

Los riñones fueron trasladados al Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad de Monterrey, Nuevo León, luego de que el equipo del Código Vida del IMSS, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), determinara que no existían receptores compatibles dentro del Instituto en ese momento.

Las córneas permanecen bajo resguardo del CENATRA, que definirá su destino conforme a los casos de urgencia registrados en el sistema nacional.

El IMSS destacó la disposición altruista de la familia donante, que en medio del dolor decidió ofrecer una oportunidad de vida a otras personas.

También reiteró la importancia de dialogar en familia sobre la decisión de donar órganos, ya que ello facilita el proceso en momentos críticos.

Para quienes deseen registrarse como donadores voluntarios o conocer más sobre el proceso, el Instituto recordó que la información está disponible en las páginas oficiales del Centro Nacional de Trasplantes.