IMSS promueve gimnasios de bajo costo para fomentar el ejercicio

Estas acciones buscan facilitar el acceso al ejercicio, especialmente al inicio del año, cuando muchas personas se plantean mejorar sus hábitos de salud

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con el objetivo de impulsar la activación física y mantener una salud positiva entre la población, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer esta semana que cuenta con gimnasios de bajo costo disponibles para sus derechohabientes, como una estrategia para prevenir enfermedades como la obesidad.

Estas acciones buscan facilitar el acceso al ejercicio, especialmente al inicio del año, cuando muchas personas se plantean mejorar sus hábitos de salud.

En un recorrido realizado por el gimnasio del IMSS ubicado en la zona centro de Saltillo, sobre la calle Manuel Doblado, antes de llegar a Luis Gutiérrez, se pudo constatar que este espacio se encuentra a un costado del Teatro del IMSS.

El lugar ofrece áreas adecuadas para realizar ejercicio, además de contar con instructores que orientan a los usuarios durante sus rutinas.

El costo de acceso es de 10 pesos para derechohabientes y 12 pesos para el público en general, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes buscan mantenerse activos sin afectar su economía.

Para quienes lo tienen cerca de casa representa una alternativa conveniente; de lo contrario, la invitación es a buscar opciones económicas. La pregunta queda abierta: ¿qué tan necesario es para usted incorporar el gimnasio a su vida en este inicio de año?