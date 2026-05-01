IMSS operará con guardias en hospitales y urgencias este viernes

Con este esquema, el instituto busca mantener la operación esencial durante el día festivo, garantizando atención médica continua.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que este viernes 1 de mayo mantendrá la atención médica mediante esquemas de guardias en hospitales y áreas de urgencias, con el fin de garantizar el servicio a la derechohabiencia durante el día inhábil.

La institución detalló que se establecieron previamente roles de personal en unidades médicas y hospitalarias, así como en áreas clave como enfermería, laboratorio, cocina, lavandería y servicios básicos, para asegurar la continuidad en la atención.

El IMSS precisó que los servicios de urgencias y hospitalización operarán de manera permanente, bajo un sistema en el que el personal médico determina la prioridad de cada caso, de acuerdo con la gravedad de los pacientes.

Ante ello, se hizo un llamado a la población a utilizar de forma responsable los servicios de urgencias, a fin de evitar la saturación y permitir una atención oportuna a quienes realmente lo requieran.

Con este esquema, el instituto busca mantener la operación esencial durante el día festivo, garantizando atención médica continua en situaciones que así lo demanden.