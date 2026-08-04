IMSS intensificará acciones para promover la lactancia materna

El especialista añadió que de manera permanente las unidades médicas del IMSS promueven prácticas como el contacto piel con piel al nacimiento

La desinformación y los mitos alrededor de la lactancia materna continúan siendo uno de los principales obstáculos para muchas madres, por lo que el IMSS en Coahuila anunció que durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto, reforzará las acciones de orientación y promoción en sus unidades médicas.

El enfermero auxiliar en Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Jesús Armando Seca Rivas, informó que durante esta jornada se impartirán pláticas de nutrición, asesorías y actividades enfocadas en sensibilizar a las familias y a la sociedad sobre la importancia de apoyar a las mujeres lactantes desde el embarazo, el parto, el puerperio y su reincorporación al trabajo.

Explicó que una de las prioridades será brindar información clara y accesible para derribar falsas creencias que aún persisten sobre la lactancia, con el propósito de que las madres puedan tomar decisiones informadas.

Destacan beneficios para el desarrollo del recién nacido

Recordó que la leche materna proporciona los nutrientes y anticuerpos necesarios para el desarrollo del recién nacido, además de reducir el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales, obesidad, diabetes, alergias, leucemia y otras enfermedades. También está asociada con un mejor desarrollo cognitivo y una menor mortalidad durante el primer año de vida.

Amamantar también protege la salud de las madres

En el caso de las madres, señaló que amamantar favorece una recuperación más rápida después del parto, disminuye el riesgo de hemorragias y depresión posparto, además de reducir a largo plazo la probabilidad de desarrollar cáncer de mama y ovario, diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y osteoporosis.

El especialista añadió que de manera permanente las unidades médicas del IMSS promueven prácticas como el contacto piel con piel al nacimiento, el inicio temprano de la lactancia, la alimentación exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses de vida y su continuación, junto con la alimentación complementaria, hasta los dos años de edad.