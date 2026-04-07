IMSS impulsa actividad física en Coahuila con espacios accesibles

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, se reiteró el llamado a la ciudadanía para incorporar el ejercicio en su rutina diaria.

En medio del aumento de enfermedades asociadas al sedentarismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila promueve el uso de espacios deportivos y recreativos como una alternativa para mejorar la salud de la población.

¿Qué actividades ofrece el IMSS en Coahuila?

A través de sus Centros de Seguridad Social en ciudades como Saltillo, Monclova y Piedras Negras, el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece actividades físicas dirigidas tanto a derechohabientes como al público en general.

Entre las opciones disponibles se encuentran clases de spinning, yoga, aerobics y acceso a gimnasios, además de albercas en algunas sedes para la práctica de natación.

¿Cuál es el objetivo de estos espacios deportivos?

De acuerdo con personal del área, estos espacios buscan fomentar hábitos saludables y reducir factores de riesgo relacionados con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad.

¿A quiénes están dirigidos estos programas?

Las actividades también forman parte de programas específicos enfocados en personas con padecimientos crónico-degenerativos, quienes reciben acompañamiento para mejorar su condición a través del ejercicio y cambios en su estilo de vida.

¿Por qué se impulsa esta estrategia en Coahuila?

Autoridades del instituto señalaron que uno de los principales objetivos es acercar opciones accesibles a la población, en un contexto donde la falta de actividad física se ha convertido en un problema de salud pública.

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, se reiteró el llamado a la ciudadanía para incorporar el ejercicio en su rutina diaria y aprovechar estos espacios como una herramienta preventiva.