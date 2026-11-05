IMSS en Monclova requiere más cardiólogos y equipos de diálisis

Esta disponibilidad resulta insuficiente frente a la demanda de consultas, por lo que algunos pacientes deben trasladarse hasta Monterrey

La falta de médicos cardiólogos y de equipos para realizar tratamientos de diálisis se encuentra entre las principales necesidades de los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Región Centro de Coahuila.

Humberto Prado, integrante del Consejo Técnico del IMSS, señaló que la contratación de 2 mil 500 especialistas anunciada recientemente a nivel nacional representa una oportunidad para fortalecer la atención hospitalaria y reducir los tiempos de espera de los derechohabientes.

El representante consideró que una proporción importante de las nuevas plazas podría contribuir a cubrir los espacios que actualmente existen en las unidades médicas de Coahuila, aunque reconoció que el número de contrataciones no sería suficiente para resolver todas las necesidades.

Explicó que en Monclova los pacientes enfrentan periodos de espera que pueden extenderse entre uno y dos meses para recibir atención especializada, situación que podría mejorar con la incorporación de nuevos profesionistas.

Cardiología, una de las especialidades con mayor rezago

Entre las áreas que requieren mayor fortalecimiento mencionó cardiología, especialidad en la que, de acuerdo con la información que tiene, Monclova cuenta actualmente con un solo médico para atender a los derechohabientes.

Esta disponibilidad resulta insuficiente frente a la demanda de consultas, por lo que algunos pacientes deben trasladarse hasta Monterrey para recibir atención médica especializada.

Prado también señaló que los servicios de diálisis representan otra necesidad importante para el Instituto, debido a la cantidad de derechohabientes que requieren estos procedimientos.

En este caso, explicó que no solamente se necesita incrementar el personal médico y especializado, sino también disponer de más máquinas para realizar los tratamientos y ampliar la capacidad de atención.

Delegado del IMSS determinará dónde hacen falta especialistas

Sobre la distribución de las nuevas contrataciones, el integrante del Consejo Técnico consideró que la delegación estatal cuenta con información suficiente para identificar las necesidades de cada hospital y asignar el personal de acuerdo con las carencias existentes.

Indicó que el delegado del IMSS en Coahuila conoce el funcionamiento de las unidades médicas y las categorías laborales que requieren reforzamiento, por lo que podrá determinar dónde resulta más necesaria la incorporación de especialistas.

Comparó esta distribución con un movimiento de piezas de ajedrez, al explicar que cada hospital tiene necesidades particulares y que la asignación debe responder a las condiciones de cada unidad.

Prado expresó su reconocimiento a la decisión de gestionar nuevas contrataciones, al considerar que la incorporación de médicos especialistas permitirá mejorar la capacidad de respuesta del Instituto y agilizar la atención de los pacientes en la Región Centro de Coahuila.