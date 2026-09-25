IMSS Coahuila ordena urgencias por colores y tiempos de espera

El sistema busca ordenar el flujo de pacientes y concentrar la atención médica en quienes presentan una condición de mayor riesgo

Los servicios de Urgencias del IMSS en Coahuila clasifican a los pacientes mediante un sistema de cinco colores y tiempos de espera, con el objetivo de atender primero los casos de mayor gravedad.

Melchor Esquivel Rodríguez, médico urgenciólogo adscrito al Hospital General de Zona No. 1, explicó que el sistema Triage divide la atención en rojo, naranja, amarillo, verde y azul.

Estos son los colores y tiempos de atención del Triage

El color rojo corresponde a situaciones en las que la vida del paciente está en riesgo y requiere atención inmediata.

El nivel naranja se asigna a personas que necesitan una valoración médica rápida, con un tiempo de referencia de hasta 10 minutos.

El color amarillo contempla casos que requieren atención en un plazo no mayor a 30 minutos.

Para las urgencias menores se utiliza el color verde, con un tiempo de referencia de hasta 120 minutos y posibilidad de canalización a una Unidad de Medicina Familiar.

El nivel azul corresponde a situaciones no urgentes, con atención en un periodo que puede llegar hasta los 180 minutos.

Tiempos dependen de la gravedad y demanda del servicio

Esquivel Rodríguez aclaró que estos tiempos funcionan como una referencia, especialmente cuando existe alta demanda, y no significa que los pacientes necesariamente deban esperar hasta que se cumpla el periodo establecido.

El IMSS también distingue entre urgencias reales y urgencias sentidas. Estas últimas son situaciones que no ponen en peligro la vida ni comprometen la función de algún órgano y se atienden después de los casos prioritarios.

El sistema busca ordenar el flujo de pacientes y concentrar la atención médica en quienes presentan una condición de mayor riesgo.