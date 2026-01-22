IMSS Coahuila lleva mensaje contra alcoholismo a salas de espera

La campaña se realiza en coordinación con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y se lleva a cabo ininterrumpidamente desde 1996

Del 19 al 25 de enero, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila participa en la Semana Nacional de Información “Compartiendo Esfuerzos”, una campaña enfocada en prevenir el alcoholismo y alertar sobre las complicaciones de salud asociadas a esta adicción, mediante acciones directas en unidades médicas del estado.

Como parte de la estrategia, personal del IMSS y miembros de Alcohólicos Anónimos difunden información preventiva en salas de espera, donde pacientes y acompañantes reciben orientación sobre los efectos físicos, mentales y sociales del consumo de alcohol, así como alternativas de apoyo y recuperación.

La campaña se realiza en coordinación con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y se lleva a cabo de manera ininterrumpida desde 1996, durante la tercera semana de enero, con el objetivo de acercar el modelo de recuperación de AA a la población en general.

De acuerdo con el área de Trabajo Social del IMSS en Coahuila, la información se distribuye a través de trípticos y folletos informativos, además de orientación directa sobre los convenios existentes con asociaciones y centros especializados para la atención del alcoholismo.

Aunque el IMSS no cuenta con áreas clínicas específicas para tratar adicciones, la institución mantiene estrategias educativas de promoción de la salud, orientadas a prevenir o retrasar el consumo de alcohol y otras sustancias, principalmente entre estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.