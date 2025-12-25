IMSS Coahuila garantiza atención médica en Navidad y Año Nuevo

El IMSS precisó que los servicios de Urgencias están destinados exclusivamente a la atención de casos graves, como accidentes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila confirmó que los servicios de Urgencias y Hospitalización operarán de manera normal durante los días jueves 25 de diciembre y jueves 1 de enero de 2026, a fin de atender cualquier situación médica que requiera intervención inmediata durante estas fechas festivas.

La institución informó que, para no afectar la operación hospitalaria, se establecieron roles y guardias especiales de personal médico y de apoyo, los cuales cubrirán áreas como enfermería, laboratorio, cocina, lavandería, servicios básicos y demás departamentos indispensables para el funcionamiento de las unidades médicas.

El IMSS precisó que los servicios de Urgencias están destinados exclusivamente a la atención de casos graves, como accidentes, traumatismos, padecimientos cardiacos o pulmonares, descompensaciones metabólicas en personas con enfermedades crónicas, así como emergencias obstétricas.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable de los servicios, acudiendo a Urgencias únicamente cuando se trate de una situación que represente un riesgo real para la salud o la vida.

Finalmente, el Instituto recordó que las unidades médicas cuentan con personal capacitado y los recursos necesarios para responder ante cualquier eventualidad durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.