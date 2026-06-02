IMSS acerca estudios de mastografía a mujeres de Coahuila

Derechohabientes podrán acceder a mastografías gratuitas en unidades móviles que visitarán diversas regiones del estado durante junio

Mujeres derechohabientes del IMSS en Coahuila podrán acceder durante junio a estudios gratuitos de mastografía mediante unidades móviles que recorrerán distintas regiones del estado, incluyendo Ramos Arizpe, como parte de las acciones para la detección oportuna del cáncer de mama.

La estrategia está dirigida principalmente a mujeres mayores de 40 años y busca facilitar el acceso a este estudio preventivo, considerado una de las principales herramientas para identificar la enfermedad en etapas tempranas.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Región Sureste los mastógrafos móviles estarán disponibles el 15 de junio en la Unidad de Medicina Familiar número 3 y el 29 de junio en la Unidad de Medicina Familiar número 88, ambas ubicadas en Ramos Arizpe.

El coordinador de Salud Pública del IMSS en Coahuila, David Alejandro Obando Izquierdo, informó que las mastografías se realizarán mediante cita previa, por lo que invitó a las derechohabientes a acudir a su unidad médica para solicitar información sobre horarios y disponibilidad.

Además de la Región Sureste, las unidades móviles recorrerán municipios de las regiones Norte, Centro, Carbonífera y Laguna durante todo el mes de junio.

El funcionario destacó que el estudio es gratuito para las mujeres afiliadas al instituto y permite detectar anomalías mamarias antes de que aparezcan síntomas visibles, aumentando las posibilidades de tratamiento exitoso.

Autoridades de salud reiteraron el llamado a las derechohabientes para aprovechar esta campaña preventiva y acudir a realizarse la mastografía conforme a las fechas programadas en cada unidad médica.