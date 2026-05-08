Impulsarán capacitación en conversión de autos eléctricos

Firma la Universidad Tecnológica de Coahuila convenio con la empresa regiomontana EVH para capacitar a estudiantes y docentes

La Universidad Tecnológica de Coahuila firmó un convenio de colaboración con la empresa regiomontana EVH para capacitar a estudiantes y docentes en conversión de vehículos de gasolina a eléctricos, como parte de una estrategia enfocada en nuevas tecnologías automotrices y electromovilidad.

El acuerdo permitirá que alumnos de carreras relacionadas con procesos industriales, mecatrónica y automatización participen en prácticas reales para desarmar, adaptar y convertir unidades convencionales en vehículos eléctricos.

El rector de la UTC, Sergio Alberto Guadarrama Cortez, explicó que el convenio contempla capacitación técnica especializada por parte de la empresa, así como el trabajo práctico con vehículos pequeños para facilitar los procesos de aprendizaje y reducir costos operativos.

Indicó que las y los estudiantes podrán conocer desde cero cómo funciona un motor eléctrico, además de participar directamente en la instalación y armado de kits de conversión.

Como parte del proyecto, alumnos y docentes viajarán a Monterrey para prácticas y capacitación, mientras especialistas de EVH acudirán también a las instalaciones de la universidad en Ramos Arizpe para desarrollar talleres y procedimientos técnicos.

Por parte de EVH, su director, José Eduardo Villagómez Kuri, señaló que la empresa cuenta con más de ocho años de experiencia en conversión de autos eléctricos y ha transformado más de 200 vehículos.

Añadió que actualmente trabajan también en el desarrollo de tecnologías y certificaciones relacionadas con electromovilidad y energías renovables.

La UTC informó que el convenio busca fortalecer la vinculación académica con la industria y preparar a estudiantes en tecnologías que comienzan a ganar terreno dentro del sector automotriz.

En la firma participaron directivos de la universidad, representantes de EVH, docentes y estudiantes de áreas vinculadas con ingeniería automotriz y mecatrónica.