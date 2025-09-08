Impulsan Sheinbaum y Manolo programa ganadero en Coahuila

Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez anunciaron más de 600 mdp para impulsar el sector pecuario en Coahuila con carne de alta calidad

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunciaron una inversión superior a 600 millones de pesos para el sector pecuario de Coahuila, como parte del Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad.

Las autoridades de Desarrollo Rural detallaron el plan durante la 43.ª edición del Concurso del Becerro Gordo en Sabinas, y subrayó que la estrategia busca responder al impacto del cierre de la frontera con Estados Unidos mediante créditos, apoyos e infraestructura para los productores.

El programa contempla tres ejes: financiamiento accesible para modernizar operaciones, fortalecimiento de la infraestructura de engorda y rastros, así como nuevas estrategias de comercialización para garantizar la venta interna del ganado y diversificar mercados.

Con el respaldo federal y estatal se permitirá mantener la estabilidad del sector en un entorno de incertidumbre internacional.

El anuncio se realizó en el marco del tradicional Concurso del Becerro Gordo, que este año alcanzó una cifra récord de más de 90 animales registrados, reflejando el compromiso de los productores con la calidad y la competitividad pecuaria.

Por lo anterior el Gobierno de Coahuila señaló que seguirá trabajando de la mano con asociaciones ganaderas y productores locales, con el objetivo de consolidar al estado como referente nacional en producción de carne y garantizar el avance del sector con pasos firmes.