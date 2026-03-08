Impulsan rehabilitación vial del libramiento Óscar Flores

Se detalló que hasta el momento se han plantado alrededor de mil 200 árboles, principalmente laureles y otras especies ornamentales

Los trabajos de mejoramiento en el libramiento Óscar Flores Tapia, que conecta a los municipios de Ramos Arizpe y Arteaga, entran en su etapa final con acciones de reforestación, rehabilitación vial y reforzamiento de medidas de seguridad para reducir accidentes, informó Enrique Garza Tovar, CEO de TSM.

El empresario explicó que actualmente se realizan labores de plantación de árboles y palmas a lo largo del bulevar, como parte de un proyecto integral para mejorar la imagen urbana y las condiciones ambientales de esta importante vía de comunicación que también colinda con el sector de Los Pastores.

Detalló que hasta el momento se han plantado alrededor de mil 200 árboles, principalmente laureles y otras especies ornamentales, y en los próximos días se sumarán 100 palmas adicionales, mientras se mantiene un sistema de riego constante para asegurar su desarrollo.

“Ya estamos en la última etapa; vamos a sembrar cien plantas de palma y ya tenemos alrededor de mil doscientos árboles plantados. Ahorita estamos con el proceso de riego para que en aproximadamente un año todo el bulevar esté completamente arborizado”, explicó.

Garza Tovar señaló que además de las labores de reforestación, el proyecto contempla trabajos de recarpeteo y señalización, por lo que en los próximos días iniciará la denominada “Operación Cebra”, que consiste en la pintura de carriles y señalética vial para mejorar la visibilidad y la seguridad de los conductores.

Buscan habilitar retornos seguros por malas maniobras

Otro de los puntos que se revisan es la habilitación de retornos seguros, ya que se han registrado accidentes ocasionados por maniobras de tráileres que invaden carriles al intentar dar vuelta.

En ese sentido, indicó que se trabaja en coordinación con autoridades de Ramos Arizpe y Arteaga para mejorar la vigilancia y controlar el exceso de velocidad, principal causa de accidentes en este tramo.

El directivo también informó que en los últimos meses, vehículos pesados han derribado al menos seis postes de iluminación recientemente instalados, por lo que ya se realizan gestiones con aseguradoras para su reposición.

Finalmente, destacó que todo el sistema de iluminación del libramiento opera con energía solar, lo que permite mantener encendida la vialidad sin generar costos de electricidad, además de facilitar la supervisión permanente del funcionamiento del alumbrado.