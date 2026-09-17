Impulsan regulación del uso de la IA en escuelas

El legislador señaló que, si bien la IA representa una innovación que facilita diversas actividades, su utilización debe hacerse de manera responsable

El diputado Felipe González presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para regular el uso de herramientas de inteligencia artificial en las escuelas, ante la preocupación de docentes y padres de familia por el impacto que estas tecnologías pueden tener en el aprendizaje.

El legislador señaló que, si bien la inteligencia artificial representa una innovación que facilita diversas actividades, su utilización debe hacerse de manera responsable, promoviendo entre los estudiantes la investigación, la comprobación de datos y el desarrollo de sus propias capacidades.

González explicó que cada vez es más frecuente que alumnos recurran a estas herramientas para realizar tareas y trabajos escolares en cuestión de segundos, sin desarrollar una metodología adecuada de investigación.

Además, advirtió que la IA puede proporcionar información incorrecta, por lo que consideró necesario que los estudiantes aprendan a verificar los datos antes de utilizarlos.

La propuesta contempla modificaciones a los artículos 7 y 66 Bis de la Ley de Educación, con el objetivo de que escuelas de nivel primaria, secundaria, media y superior puedan utilizar herramientas para orientar y modular el uso de la inteligencia artificial.

También plantea fortalecer el acompañamiento de padres y docentes para promover un uso responsable de la tecnología sin dejar de lado los fundamentos de la formación académica.